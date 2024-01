Phillips Edison & Co Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Analysten schätzen die Aktie von Phillips Edison & Co Inc als "Neutral" ein. Es gibt insgesamt eine Bewertung von 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 36,5 USD, was einer erwarteten Performance von 0,94 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 36,16 USD liegt. Insgesamt wird die Aktie daher von den Analysten als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Phillips Edison & Co Inc. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Phillips Edison & Co Inc liegt bei 68, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 44,85 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Phillips Edison & Co Inc.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 33,58 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 36,16 USD, was einer positiven Entwicklung von 7,68 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 35,49 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Phillips Edison & Co Inc also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.