Phillips Edison & Co Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Phillips Edison & Co Inc-Aktie liegt bei 55 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI (58,84) ist das Wertpapier auch auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Phillips Edison & Co Inc ist positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen mehrheitlich positive Meinungen und beschäftigen sich mit den positiven Themen rund um das Unternehmen.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Phillips Edison & Co Inc von 34,3 USD als "Neutral"-Signal bewertet, da er mit +0,68 Prozent Entfernung vom GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 35,78 USD und damit ebenfalls ein "Neutral"-Signal aufgrund des Abstands von -4,14 Prozent.

Die Analysteneinschätzung für die Phillips Edison & Co Inc ergibt insgesamt ein "Gut", da 2 Kaufempfehlungen, 2 Halten-Empfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen vorliegen. Die Analysten prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 38 USD, was einer Entwicklung um 10,79 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird.

Insgesamt führen die verschiedenen Bewertungen daher zu einer Gesamteinstufung der Phillips Edison & Co Inc-Aktie als "Gut".