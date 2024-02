Phillips Edison & Co Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die technische Analyse der Phillips Edison & Co Inc-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 34,16 USD, während der letzte Schlusskurs bei 34,58 USD liegt, was einer Abweichung von +1,23 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Ähnlich verhält es sich mit dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs (35,67 USD) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Die Anlegerstimmung zeigt sich überwiegend positiv, wie die Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Tage zeigen. Von insgesamt vierzehn Tagen waren zehn positiv und nur vier negativ, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Phillips Edison & Co Inc daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt weiterhin interessante Ergebnisse. Der 7-Tage-RSI liegt bei 63,27 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung der Aktie hindeutet. Ebenso verhält es sich mit dem 25-Tage-RSI, der bei 52,32 Punkten liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Aufhellung der Stimmungslage und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen. Dadurch erhält Phillips Edison & Co Inc auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Phillips Edison & Co Inc-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich der Anlegerstimmung und des RSI mit einem "Neutral"- bis "Gut"-Rating bewertet wird.