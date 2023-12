Phillips Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Phillips war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Insgesamt gab es sieben positive und sechs negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Phillips erhält auf Basis einer Stimmungsanalyse daher eine "Gut"-Einschätzung. Zwei Handelssignale wurden ebenfalls identifiziert, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Phillips derzeit eine Rendite von 3,81 % aus, was 24,45 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 28,25 % ist. Daher wird die Rendite als "Schlecht" eingestuft.

Der Aktienkurs von Phillips hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,41 Prozent erzielt. Im Vergleich zur Durchschnittsperformance von 20,17 Prozent in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" bedeutet dies eine Outperformance von +7,24 Prozent. Im "Energie"-Sektor lag Phillips 7,24 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Gut" eingestuft, da der aktuelle Kurs der Aktie (134,06 USD) um +23,9 Prozent über dem GD200 des Wertes liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht einer Abweichung von +12,02 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.