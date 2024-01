Phillips Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die technische Analyse zeigt, dass die Phillips-Aktie derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 verläuft bei 110,65 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (132,87 USD) um +20,08 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Bewertung als "Gut". Über die vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 125,11 USD, was einer Abweichung von +6,2 Prozent entspricht und die Aktie auch hier als "Gut" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

Fundamental betrachtet gilt die Phillips-Aktie auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 5,66 insgesamt 79 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 27,42 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor und zeigt, dass vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien zu lesen waren. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen mehrheitlich mit positiven Themen rund um Phillips, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt die Bewertung "Neutral" bezüglich der Anleger-Stimmung.

Bei der Dividende zeigt sich, dass investierte Anleger bei einer Dividendenrendite von 3,81 % einen 24,35-prozentigen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen können, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.