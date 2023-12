Phillips Aktie: Das ist beeindruckend!

Im Branchenvergleich hat die Phillips-Aktie in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 27,41 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 20,17 Prozent, was bedeutet, dass Phillips eine Outperformance von +7,24 Prozent aufweist. Auch im "Energie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 20,17 Prozent, was Phillips zu einer Überperformance von 7,24 Prozent führt und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Langfristig gesehen wird die Phillips-Aktie von Analysten als "Gut" eingestuft. Die Gesamtbewertungen der Analysten belaufen sich auf 5 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Phillips. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 124,14 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -7,4 Prozent erzielen könnte, da ihr derzeitiger Preis bei 134,06 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Analysten als "Neutral" durch unsere Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der Phillips-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 5,99 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs berücksichtigt. Hierbei ergibt sich, dass die Phillips-Aktie derzeit ein "Gut" hat. Der GD200 des Wertes liegt bei 108,2 USD, während der Kurs der Aktie bei 134,06 USD um +23,9 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 119,67 USD zeigt eine Abweichung von +12,02 Prozent, was erneut zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt entspricht dies einem Gesamtrating von "Gut" für die Phillips-Aktie basierend auf unserer Analyse.