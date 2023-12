Phillips Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Aktien von Phillips haben in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 27,41 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 20,36 Prozent gestiegen, was auf eine Outperformance von +7,06 Prozent für Phillips hindeutet. Der gesamte "Energie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 20,36 Prozent, wobei Phillips diesen Durchschnittswert um 7,06 Prozent übertraf. Diese überdurchschnittliche Performance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating für Phillips in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen erhielt die Phillips-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Bewertungen von Analysten. Davon wurden 5 als "Gut" eingestuft, 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Phillips-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 124,14 USD. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier ein Abwärtspotenzial von -6,55 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 132,84 USD. Aufgrund dieser Zahlen ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Phillips somit ein "Neutral"-Rating für diesen Analysebereich.

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Phillips derzeit 3, was eine negative Differenz von -24,45 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

Fundamental betrachtet wird Phillips im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,66 gehandelt, was einer Abweichung von 82 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,28 entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ausgesprochen.