Phillips Aktie erreicht Allzeithoch: Analysten prognostizieren weiteren Anstieg trotz Quartalsvolatilität

Die Phillips Aktie hat in den letzten Monaten eine beeindruckende Performance gezeigt. Der Kurs stieg kontinuierlich an und erreichte kürzlich ein neues Allzeithoch von 105,50 EUR. Die Aktie wird derzeit über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage gehandelt, was auf einen positiven Kurstrend hinweist.

Auch die Analysten sind optimistisch gestimmt. Sie erwarten, dass die Phillips Aktie auf Jahressicht weiter steigen wird und ein Kursziel von 115,85 EUR erreicht. Das wäre ein Gewinn von +10,39% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

Allerdings gibt es auch skeptische Stimmen. Einige Analysten rechnen mit einem leichten Rückgang des Umsatzes im kommenden Quartal und einer Veränderung des Gewinns um -31,70%. Dies könnte den Aktienkurs kurzfristig belasten.

Aktionäre sollten daher genau beobachten, wie sich die Quartalszahlen...