Phillips Aktie: Wird das der nächste Knaller?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Phillips. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dessen erhält Phillips in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 5,66, was 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Phillips in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch erzielte Phillips in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,41 Prozent. Dies stellt eine Outperformance von +2,95 Prozent im Branchenvergleich dar und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 70,84 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Phillips-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, liegt bei 48,4, was bedeutet, dass hier weder Überkauf noch Überverkauf vorliegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält Phillips in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Phillips gemischte Signale sendet, mit positiven Leistungen in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz und die Branchenvergleichsleistung, aber negativen Signalen im Hinblick auf den RSI.