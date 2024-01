Phillips Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Analysten beurteilen die Aktie von Phillips auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt sie 4 positive Bewertungen, 3 neutrale und keine negative. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 123,67 USD, was einer Erwartung von -4,44 Prozent entspricht. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 129,41 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auf Basis aller Analysteneinschätzungen wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 129,41 USD eine Entfernung von +17,31 Prozent vom GD200 (110,31 USD), was ein positives Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 124,38 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Phillips-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst. Die sozialen Plattformen zeigen überwiegend negative Kommentare und Themen in Bezug auf Phillips in den letzten zwei Tagen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird daher die Stimmung gegenüber Phillips als "Neutral" eingestuft.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie liefern. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild in Bezug auf Phillips, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Phillips daher in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.