Phillips Aktie: Was soll das denn werden?

Die Phillips-Aktie zeigt sich derzeit mit einer Dividendenrendite von 3,81 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. In der technischen Analyse erhält die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Bewertung von "Gut", da der Kurs der Aktie um +16,43 Prozent über dem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +2,61 Prozent und wird daher als "Neutral"-Wert eingestuft. Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie von Phillips insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung versehen wird, basierend auf 3 Gut-, 2 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Die erwartete Kursentwicklung liegt bei -7,06 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Phillips-Aktie. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Phillips basierend auf den verschiedenen Kennzahlen.

