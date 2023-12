Phillips Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Phillips-Aktie stattgefunden. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt zusammengefasst ein "Gut"-Rating. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Phillips. Die durchschnittliche Kursziel-Einschätzung der Analysten beträgt 124,14 USD, was einem Abwärtspotential von -8,53 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 135,72 USD. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Phillips also ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Phillips-Aktie liegt bei 7, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (22,74) zeigt, dass auch auf dieser Basis die Aktie überverkauft ist, wodurch sie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating nach RSI-Bewertung für Phillips.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 5,66 und liegt damit 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 31. Phillips ist somit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten 12 Monaten erzielte Phillips eine Performance von 27,41 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 19,75 Prozent stiegen, was einer Outperformance von +7,67 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag Phillips mit einer Überperformance von 7,67 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.