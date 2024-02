Phillips Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. An zehn Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Phillips diskutiert. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Allerdings ergaben statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Konkret gab es 5 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich damit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite beträgt 3 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 25,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 28,85) liegt. Deshalb erhält die Phillips-Aktie vom Redaktionsteam eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt, dass der RSI der Phillips bei einem Niveau von 6,77 eine Einstufung als "Gut" erhält. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 37,99 im Bereich einer "Neutral"-Einschätzung. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Im Branchenvergleich konnte Phillips in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,21 Prozent erzielen. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche stiegen im Durchschnitt um 15,24 Prozent, was einer Outperformance von +18,97 Prozent für Phillips entspricht. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,24 Prozent im letzten Jahr, und Phillips übertraf diesen Durchschnittswert um 18,97 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.