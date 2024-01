Phillips Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die technische Analyse von Phillips zeigt, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 108,94 USD, während der letzte Schlusskurs bei 133,14 USD liegt, was einer Abweichung von +22,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 121,34 USD liegt darüber (+9,72 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Phillips aktuell 5,66 und liegt damit 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Mit einem RSI von 55,94 wird die Situation als "Neutral" bewertet, während der RSI25 bei 28 liegt, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Phillips in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +7,51 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Phillips insgesamt ein "Gut"-Rating.