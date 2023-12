Phillips Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Bei Phillips hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild gezeigt. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen hat. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet.

Allerdings wurde eine abnehmende Diskussionsaktivität über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit 5,66, was 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine Bewertung von "Gut" auf dieser Stufe erhält.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Phillips in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +7,67 Prozent erzielt. Daher wird die Aktie in Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 8 Analystenbewertungen 5 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamt-Rating von "Gut" für die Phillips-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 124,14 USD, was ein Abwärtspotential von -8,53 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 135,72 USD bedeutet. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung in Bezug auf das Analystenrating.

Zusammenfassend erhält Phillips aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien insgesamt ein "Neutral"-Rating.