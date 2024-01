Phillips Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Öl- und Energiekonzern Phillips verzeichnet eine Dividendenrendite von 3,81 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,85 % eine 25,04-prozentige Differenz darstellt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Phillips bei 5,66 liegt, was 79 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 27,29. Dadurch ergibt sich eine Unterbewertung und somit eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet weist die Aktie eine starke Aktivität auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Phillips insgesamt 6 Analystenbewertungen, wovon 4 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose deutet jedoch auf ein Abwärtspotenzial von -14,06 Prozent hin, woraus sich eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt. Somit erhält Phillips insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.