Phillips Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

In den letzten zwölf Monaten erhielt Phillips insgesamt acht Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wird. Diese setzt sich aus fünf "Gut"-, drei "Neutral"- und keiner "Schlecht"-Meinung zusammen. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose von 124,14 USD ergibt ein Abwärtspotenzial von -8,55 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 135,75 USD. Daher wird dies als "Schlecht"-Empfehlung betrachtet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für Phillips führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen bei Phillips verschlechtert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch weder erhöht noch verringert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Phillips-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 109,34 USD, was einer Abweichung von +24,15 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 122,17 USD, was einer Abweichung von +11,12 Prozent entspricht und ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Phillips-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen überwiegend negativ über Phillips diskutiert. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen haben gezeigt, dass es in den letzten zwei Wochen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.