Phillips Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Aktienkurs von Phillips zeigt eine Rendite von 27,41 Prozent in den letzten 12 Monaten, was mehr als 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 42,29 Prozent, wobei Phillips um 14,87 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Phillips-Aktie in einem positiven Trend liegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen auf einen Wert über dem Durchschnitt hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer positiven Einschätzung des Titels führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 5 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Phillips-Aktie in den letzten 7 und 25 Handelstagen überverkauft war, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Analyse der Aktie von Phillips ein "Gut"-Rating auf Basis von Branchenvergleich, technischer Analyse, Anlegerstimmung und dem Relative Strength Index.