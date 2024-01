Phillips Aktie: Jetzt aber!

Phillips verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,41 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 24,47 Prozent, was einer Outperformance von +2,95 Prozent für Phillips entspricht. Der "Energie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 24,47 Prozent im letzten Jahr, wobei Phillips um 2,95 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 5,66 und befindet sich damit 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 in der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet betrachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Phillips liegt bei 70,84 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 48,4, was darauf hindeutet, dass Phillips weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Phillips in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage bei Phillips festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Phillips daher auf dieser Stufe ein "Gut"-Rating.