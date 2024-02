Phillips Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Phillips hat in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ ausgesehen. An vier Tagen gab es zwar positive Diskussionen, aber an zehn Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was dazu geführt hat, dass die Aktie heute als "Schlecht" eingestuft wird. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale dominierten, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In der fundamentalen Analyse schneidet Phillips jedoch besser ab. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,18 zeigt, dass die Aktie im Vergleich zum Branchenmittel deutlich günstiger ist und daher unterbewertet wird. Das Branchen-KGV liegt bei 27,51, was einen Abstand von 70 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Auch im Branchenvergleich des Aktienkurses schneidet Phillips positiv ab. Mit einer Rendite von 34,21 Prozent im letzten Jahr liegt die Aktie 7,88 Prozent über dem Durchschnitt der Energiebranche. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 26,33 Prozent, so dass Phillips aktuell 7,88 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich die Aktie von Phillips neutral. Der RSI liegt bei 59,8, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 31,45 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis ebenfalls als "Neutral" eingestuft.