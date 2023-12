Phillips Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Aktie von Phillips hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,81 Prozent, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (23,51 Prozent) darstellt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und eine mittlere Diskussionsintensität verzeichnet. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Phillips in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Phillips-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 107,06 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 125,22 USD liegt. Dies stellt eine Abweichung von +16,96 Prozent dar und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (116,4 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+7,58 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für die Aktie führt. Insgesamt erhält die Phillips-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Phillips ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,66 auf, was 81 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (30). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.