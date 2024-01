Phillips Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Phillips als unterbewertet. Das KGV liegt mit 5,66 insgesamt 79 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 27,42 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Phillips in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich ebenfalls im grünen Bereich. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Anzahl der Diskussionen über Phillips war jedoch deutlich niedriger als gewöhnlich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hindeutet. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating, trotzdem erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Wer derzeit in die Aktie von Phillips investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 3,81 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag in Höhe von 24,35 Prozentpunkten erzielen. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Analysten bewerten die Phillips-Aktie insgesamt als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Bezogen auf die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (121,4 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -8,63 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Phillips eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.