Philips Lighting N.V. im Check!

Der Aktienkurs von Signify hat in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 32,79 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent verzeichneten, bedeutet dies eine Outperformance von +32,79 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent erzielte, liegt Signify mit 32,79 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser Überperformance wurde dem Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating verliehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Sowohl an einem Tag als auch über den gesamten analysierten Zeitraum tendierte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Zudem haben sich Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Signify ausgetauscht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion ebenfalls mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der Bewertung des Sentiments und des Buzz ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ausschlaggebend. In diesem Zusammenhang wurde die Aktie von Signify auf die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität bei den Beiträgen oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Signify zeigte kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit wird der Aktie von Signify bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugesprochen.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Signify derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 3,32 Prozentpunkte (3,32 % gegenüber 0 %). Aufgrund dieser deutlichen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".