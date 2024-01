Philips Lighting N.V. Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Signify":

Derzeit schüttet Signify höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung, was einer Differenz von 3,32 Prozentpunkten (3,32 % gegenüber 0 %) entspricht. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zum Durchschnitt der "Elektrische Ausrüstung"-Branche erzielte Signify in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,79 Prozent, was einer Outperformance von +32,79 Prozent entspricht. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, und Signify lag 32,79 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen wird Signify in dieser Kategorie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Signify-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 26,68 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 30,19 EUR liegt, was einem Unterschied von +13,16 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (27,22 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über diesem Wert (+10,91 Prozent). Daher wird die Signify-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung rund um Signify wird von unseren Analysten auf sozialen Plattformen als neutral eingestuft, da die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung hinsichtlich der Stimmung und positive Bewertungen in Bezug auf Dividendenpolitik, Branchenvergleich Aktienkurs und technische Analyse.