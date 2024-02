Philips Lighting N.V. Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Signify":

Der Aktienkurs von Signify hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 32,79 Prozent erzielt, was mehr als 33 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, hat sich Signify ebenfalls deutlich verbessert. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurde Signify in den letzten zwei Wochen von den meisten Nutzern neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Signify liegt bei 52,08, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI für 25 Tage beträgt 68,41, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Signify mit 3,32 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser positiven Kennzahl erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie von Signify.