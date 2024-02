Philips Lighting N.V. Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Signify":

Die technische Analyse der Signify-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 26,59 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 25,65 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 -3,54 Prozent beträgt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 28,66 EUR, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von -10,5 Prozent hat und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtnote von "Neutral".

Ein weiteres Signal aus der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), beträgt 50,23, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 70,75 und führt zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Signify bei 14, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" als durchschnittlich eingestuft wird. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Signify ist neutral, sowohl basierend auf sozialen Plattformen als auch auf den Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.