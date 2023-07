Philip Morris erwartet beeindruckenden Umsatzanstieg in Q3: Prognosesteigerung um 27,30%

Philip Morris, das Unternehmen mit Sitz in New York, wird in 93 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Schätzungen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 27,30 Prozent auf 8,29 Mrd. EUR steigt. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um 26,30 Prozent auf 2,35 Mrd. EUR erhöhen.

Auf Jahressicht prognostizieren die Analysten einen Umsatzanstieg von 11,60 Prozent und einen Gewinnzuwachs von 3,80 Prozent auf insgesamt 10,13 Mrd. EUR. Der Gewinn pro Aktie soll sich von 8,02 Mrd. EUR im Vorjahr auf nunmehrige Prognose von 10,13 Mrd. EUR erhöhen.

Die Schätzungen zu den Quartalszahlen haben bereits Auswirkungen auf den Aktienkurs gehabt. Innerhalb der letzten 30 Tage ist der Kurs um beeindruckende +8,35%...