Philip Morris bereitet sich auf Quartalsbericht vor: Erwarteter Umsatzsprung und Gewinnzuwachs im Fokus

Philip Morris, ein Unternehmen mit Sitz in New York, wird in 19 Tagen seinen Quartalsbericht für das zweite Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und interessieren sich für die Entwicklung der Philip Morris Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung von Philip Morris beträgt derzeit 137,11 Milliarden Euro. Vor Börseneröffnung werden die Quartalszahlen präsentiert. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Umsatzanstieg geben wird. Im zweiten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7,15 Milliarden Euro. Nun wird mit einem Sprung um +10,90 Prozent auf 7,93 Milliarden Euro gerechnet. Auch der Gewinn wird voraussichtlich um +11,40% steigen und sich auf 2,27 Milliarden Euro belaufen.

Analysten sind optimistisch für das...