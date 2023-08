Philip Morris: Umsatz- und Gewinnsteigerung für 3. Quartal erwartet - Aktie im Fokus

In 67 Tagen wird das Unternehmen Philip Morris, das seinen Sitz in New York, Vereinigte Staaten hat, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Philip Morris Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 136,70 Mrd. EUR wird die Philip Morris Aktie in nur noch 67 Tagen die neuen Quartalszahlen präsentieren. Analysten erwarten ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Während der Umsatz im 3. Quartal 2022 bei 7,28 Mrd. EUR lag, wird jetzt mit einem Sprung von +28,80 Prozent auf 8,54 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +23,30% steigen und sich damit auf 2,33 Mrd. EUR belaufen.

In Bezug auf das Gesamtjahr sind die Analysten optimistisch gestimmt und erwarten einen...