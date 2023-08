Philip Morris: Spannung vor Quartalszahlen und +16,48% Gewinnerwartung für Aktionäre

In nur 70 Tagen wird das New Yorker Unternehmen Philip Morris seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt, mit welchem Umsatz- und Gewinnwachstum sie rechnen können. Auch die Entwicklung der Philip Morris Aktie in diesem Jahr ist von Interesse.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 135,52 Mrd. EUR wird die Spannung vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen immer größer. Analysten gehen momentan davon aus, dass Philip Morris im Vergleich zum Vorquartal einen Umsatzsprung um +28,80% auf 8,54 Mrd. EUR verzeichnen wird. Der Gewinn soll voraussichtlich um +23,30% steigen und damit bei 2,33 Mrd. EUR liegen.

Auf Jahressicht sehen die Prognosen ebenfalls positiv aus: Ein Umsatzanstieg von +12,90% auf 10,12 Mrd. EUR und ein Gewinnplus von +4,20% sind zu erwarten. Im Vergleich zum...