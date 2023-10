Philip Morris: Spannung vor Quartalsbilanz - Erwarten Analysten einen Umsatzsprung von +106,87%?

ARTIKEL:

In nur 122 Tagen wird das Unternehmen Philip Morris, das seinen Hauptsitz in New York, Vereinigte Staaten hat, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Aktie von Philip Morris im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Marktkapitalisierung der Philip Morris Aktie liegt derzeit bei 137,01 Mrd. EUR und in kurzer Zeit werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf diese Daten. Denn aktuellen Datenanalysen zufolge erwarten Analystenhäuser ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal des Jahres 2022 erzielte Philip Morris einen Umsatz von 7,73 Mrd. EUR und es wird nun mit einem Umsatzsprung um +106,87...