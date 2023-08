Philip Morris Quartalszahlen: Umsatz- und Gewinnsprung erwartet - Aktienprognose für 12 Monate

In knapp zwei Monaten wird das Unternehmen Philip Morris, mit Hauptsitz in New York, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen verkündet werden. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Derzeit beträgt die Marktkapitalisierung der Philip Morris Aktie 134,20 Mrd. EUR. Die Anleger warten also gespannt auf die neuen Quartalszahlen. Laut Datenanalyse wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich gesteigert wurde. Im dritten Quartal 2022 konnte Philip Morris einen Umsatz von 7,39 Mrd. EUR verzeichnen, für dieses Jahr wird ein Sprung auf 8,66 Mrd. EUR (+28,80%) prognostiziert.

Auch beim Gewinn zeichnet sich eine positive Entwicklung ab: Dieser soll voraussichtlich um +23,30% auf...