Philip Morris Quartalszahlen: Prognose zeigt starken Umsatzanstieg und Aktienwachstum

In drei Monaten wird das Unternehmen Philip Morris, mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Philip Morris Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

In den verbleibenden 90 Tagen bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen wird die Philip Morris Aktie, mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 137,61 Mrd. EUR, von Aktionären und Analysten genau beobachtet. Laut Datenanalyse erwarten Experten einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7,16 Mrd. EUR, während nun ein Anstieg um +27,30 Prozent auf voraussichtlich 8,29 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +26,30% steigen und sich auf 2,35 Mrd. EUR...