Philip Morris Quartalszahlen: Erwarteter Umsatzsprung von 28,80% und Gewinnsteigerung prognostiziert

In gut zwei Monaten wird das in New York ansässige Unternehmen Philip Morris seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen zu rechnen ist. Zudem interessiert sie, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Nur noch 74 Tage, dann legt Philip Morris die Quartalszahlen vor. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 137,95 Mrd. EUR. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Die aktuellen Datenanalysen lassen auf ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal schließen. Im dritten Quartal 2022 erzielte Philip Morris einen Umsatz von 7,29 Mrd. EUR – nun wird ein Sprung um +28,80 Prozent auf 8,54 Mrd. EUR erwartet.

Auch der Gewinn soll steigen und voraussichtlich um +23,30 Prozent auf 2,33 Mrd. EUR...