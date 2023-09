Philip Morris: Erwarteter Umsatzsprung im dritten Quartal - Optimistische Prognose für Aktienkurs

In nur 33 Tagen wird das Unternehmen Philip Morris, mit Hauptsitz in New York, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekanntgeben. Aktionäre sind gespannt darauf, mit welchem Umsatz und Gewinn sie rechnen können und wie sich die Philip Morris Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 136,71 Mrd. EUR liegt der Termin für die Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen nicht mehr weit entfernt. Analysten erwarten ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Philip Morris einen Umsatz von 7,49 Mrd. EUR und nun wird ein Sprung um +28,30% auf 8,75 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +22,60% steigen und sich auf 2,39 Mrd. EUR belaufen.

Auf Jahressicht sind Analysten eher optimistisch gestimmt. Sie gehen davon aus, dass...