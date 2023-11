Philip Morris: Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg in 84 Tagen - Das müssen Aktionäre wissen

IN 84 Tagen wird das Unternehmen Philip Morris, das seinen Sitz in New York, Vereinigte Staaten hat, seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal veröffentlichen. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Philip Morris Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Philip Morris Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 135,19 Mrd. EUR. In nur noch 84 Tagen werden die neuen Quartalszahlen präsentiert. Analysten erwarten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im 4. Quartal 2022 betrug der Umsatz von Philip Morris noch 7,63 Mrd. EUR, während für das aktuelle Quartal ein Wachstum um +101,36 Prozent auf 15,36 Mrd. EUR erwartet wird. Der Gewinn soll ebenfalls steigen und voraussichtlich um +103,06% auf 4,56 Mrd. EUR ansteigen.

Auf Jahressicht sind Analysten optimistisch gestimmt und prognostizieren einen Anstieg des Umsatzes um +101,36 Prozent und eine Steigerung des Gewinns um +103,06 Prozent auf insgesamt 16,90 MrdEUR . Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei5 ,49 E UR liegen.

Die Reaktion der Aktionäre auf diese Schätzungen bezüglich der Quartalszahlen ist bisher uneinheitlich: Der Kurs der Philip Morris Aktie ist in den letzten Monatenum -2 ,77% gefallen .

Analysten schätzen den Einfluss dieser Zahlen auf den Aktienkurs folgendermaßen ein: Nach 12 Monaten wird der Kurs der Aktie voraussichtlich bei 106,95 EUR liegen, was einem Gewinn von +27,39% im Vergleich zum aktuellen Kurs entspricht. Aktionäre, die jetzt einsteigen möchten ,können laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +27 ,39% innerhalb von 12 Monaten rechnen.

Aus charttechnischer Sicht ist der Kurstrend bei Philip Morris stark negativ und der Gleitende Durchschnitt von 50 bietet keine Unterstützung.

