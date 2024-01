Philip Morris Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Tabakgesellschaft Philip Morris hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine positive Bewertung erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 5, was einer positiven Differenz von +1,45 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität der Aktie von Philip Morris hat in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigen nur geringe Abweichungen vom aktuellen Schlusskurs der Philip Morris-Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls gemischt. Während in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen gegeben wurden, dominierten in den letzten Tagen überwiegend negative Themen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher neutral eingestuft, obwohl genau berechenbare Signale eine positive Empfehlung ergeben.

Insgesamt erhält Philip Morris also eine neutrale bis positive Bewertung in Bezug auf Dividendenpolitik, Sentiment und technische Analyse, während die Anleger-Stimmung eine neutrale Tendenz aufweist.