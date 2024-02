Philip Morris Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Aktienanalyse von Philip Morris zeigt gemischte Signale. Die Aktie erhält eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der aktuelle Kurs von 89,12 USD 5,25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 94,06 USD liegt. Allerdings wird die Aktie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einem Wert von 93,11 USD als "Neutral" eingestuft, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine langfristig starke Aktivität bei Diskussionen über Philip Morris, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was auf ein stabiles langfristiges Stimmungsbild hinweist.

In Bezug auf die Dividende liegt Philip Morris mit einer Ausschüttung von 5,63 % über dem Branchendurchschnitt Tabak von 4,13 %. Diese Differenz von 1,5 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Philip Morris liegt bei 62,55 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 68,19 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich für Philip Morris eine gemischte Bewertung aus der technischen Analyse, dem Sentiment und der Dividende, was auf eine aktuelle Gesamteinschätzung von "Neutral" hinweist.