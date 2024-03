Philip Morris Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die technische Analyse der Philip Morris-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 93,56 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 91,51 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz von -2,19 Prozent zum GD200, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 92,05 USD, was einen Abstand von -0,59 Prozent zur Aktie darstellt und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Philip Morris-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 23,51, was eine "gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 für 25 Tage bei 47,85 liegt und daher eine neutrale Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie von Philip Morris ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,26 auf, was unter dem Durchschnitt der Branche "Tabak" liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche beträgt 29, was einen Abstand von 45 Prozent zur Philip Morris-Aktie bedeutet. Auf Basis dieses Verhältnisses kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher eine "gut"-Einschätzung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Philip Morris mit 5,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 13,4 Prozent in der "Tabak"-Branche, was eine Differenz von -7,76 Prozent zur Branchendurchschnittsrendite ergibt. Aufgrund dieses Ergebnisses bekommt die Aktie eine "schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.