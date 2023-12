Philip Morris Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage unter den Anlegern in den letzten Tagen größtenteils negativ. Während an fünf Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, überwog an acht Tagen die negative Kommunikation. Es wurde vermehrt über negative Themen bezüglich des Unternehmens Philip Morris gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 5 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führte. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Philip Morris derzeit bei 94,88 USD, was +3,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +0,07 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Philip Morris liegt derzeit bei 7,27 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Philip Morris daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Dividendenrendite von Philip Morris beträgt 5,53 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (5,43) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.