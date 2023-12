Philip Morris Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse für die Bewertung einer Aktie. Bei Philip Morris zeigt sich eine interessante Ausprägung in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität hat sich deutlich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung negativ zugenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Philip Morris derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Tabaksektor. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse ergibt ein "Neutral"-Signal für den aktuellen Kurs der Philip Morris-Aktie von 94,67 USD, da dieser nur 0,19 Prozent unter dem GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 91,87 USD, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse im Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Philip Morris in den letzten 12 Monaten um 14,25 Prozent über dem Durchschnitt der Tabakbranche. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.