Philip Morris Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Philip Morris liegt bei 17, was im Vergleich zum Branchenwert "Tabak" (KGV von 40,47) unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Philip Morris ist in den sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den Diskussionen der letzten Wochen überwogen die negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Eine Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab jedoch 9 positive und 0 negative Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für diesen Punkt der Analyse.

Der aktuelle Kurs von Philip Morris liegt mit 92,94 USD etwa 1,01 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -1,84 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.