Philip Morris Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Aktie von Philip Morris zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Gut"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich damit für Philip Morris in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Philip Morris-Aktie ein Durchschnitt von 93,62 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 93,95 USD und weist daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht auf. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (92,06 USD) liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Philip Morris-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Bei einer Dividende von 5,63 % ist Philip Morris im Vergleich zum Branchendurchschnitt Tabak (8,21 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,58 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich derzeit die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Philip Morris in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 1 Schlecht- und 8 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich damit zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut" Einschätzung.