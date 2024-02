Philip Morris Aktie: Hilfe!

Der Aktienkurs von Philip Morris hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Verbrauchsgüterbranche um -5,64 Prozent entwickelt, was mehr als 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Tabakbranche insgesamt verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 48,73 Prozent, während Philip Morris mit 54,37 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 1 Kaufempfehlung, 1 Halteempfehlung und keine Verkaufsempfehlung für Philip Morris abgegeben. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 95 USD, was auf eine prognostizierte Kursentwicklung von 4,89 Prozent hindeutet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv. In den letzten 1-2 Tagen haben weder positive noch negative Themen die Diskussionen dominiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 1 negatives und 7 positives Signal, was zu einer positiven Empfehlung führt.

In der technischen Analyse liegt der Aktienkurs von Philip Morris derzeit bei 90,57 USD, was -3,42 Prozent unter der 200-Tage-Linie (GD200) von 93,78 USD liegt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 92,68 USD, was einer Differenz von -2,28 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.