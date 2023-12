Philip Morris Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Philip Morris liegt derzeit bei 16, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn 16,22 Euro zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 60 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine "Neutral"-Einstufung für Philip Morris abgegeben, mit 2 Kaufempfehlungen, 3 Neutral-Einstufungen und 1 Verkaufsempfehlung. Im vergangenen Monat ergab sich eine ähnliche Einschätzung, mit 0 Kaufempfehlungen, 1 Neutral-Einstufung und 0 Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 104,2 USD, was einem Anstieg von 14,12 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird das Rating als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Philip Morris zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 78,26 Punkten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale an und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung für Philip Morris insgesamt positiv. Jedoch haben in den letzten Tagen auch negative Themen die Diskussionen dominiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt zeigen sich jedoch 5 positive Signale in den sozialen Medien, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales bis gutes Bild für Philip Morris, basierend auf verschiedenen Bewertungsfaktoren und Analysen.