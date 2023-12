Philip Morris Aktie: Einfach unglaublich

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Philip Morris in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Diskussionsbeiträge haben sich weder erhöht noch verringert.

Im Vergleich zu anderen Aktien in der "Tabak"-Branche hat Philip Morris in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +11,63 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -12,25 Prozent gefallen sind. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei 152,78 Prozent, wobei Philip Morris um 153,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating im Branchenvergleich.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Philip Morris derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (62,77 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (46,07 Punkte) führen zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Analysten geben insgesamt ein "Neutral"-Rating ab, da 2 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Empfehlungen und 1 schlechte Bewertung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 103 USD, was einer Entwicklung um 10,46 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für Philip Morris aufgrund der Analyse der Stimmungslage in den sozialen Medien, des Branchenvergleichs, des Relative Strength Index und der Analystenbewertung.

Philip Morris kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Philip Morris jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Philip Morris-Analyse.

Philip Morris: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...