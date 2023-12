Philip Morris Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse von Philip Morris wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer schlechten Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von Philip Morris ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,22 auf, was 60 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Tabakbranche. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer guten Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen war überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Philip Morris diskutiert. Dadurch erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch eine gute Bewertung, was zu einer neutralen Gesamteinstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Philip Morris insgesamt 5 Analystenbewertungen, die sich aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzen. Für den letzten Monat wurden 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen abgegeben, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung auf kurzfristiger Basis führt. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 10,9 Prozent, was eine gute Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Philip Morris eine neutrale Bewertung in diesem Abschnitt.