Philion Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt derzeit 50, was darauf hindeutet, dass die Philion-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Bei Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage ist die Aktie jedoch überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Philion derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,45 EUR, während der Aktienkurs bei 0,61 EUR um +35,56 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +12,96 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Philion in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +31,93 Prozent erzielt. Ebenso übertrifft das Unternehmen den Durchschnittswert des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors um 32,69 Prozent, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Philion zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate über einen längeren Zeitraum, was zu einem "Neutral"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.