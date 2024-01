Philion Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Dividendenrendite von Philion liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine positive Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,61 EUR lag, was einem Unterschied von +32,61 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 0,59 EUR eine positive Tendenz (+3,39 Prozent). Insgesamt erhält die Philion-Aktie in der einfachen Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine neutrale Tendenz. Sowohl die Stimmungsänderung der Anleger als auch die Diskussionsintensität bewegen sich im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Philion-Aktie. Sowohl der RSI7 mit einem Wert von 50 als auch der RSI25 mit einem Wert von 50 deuten darauf hin, dass Philion weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.