Philion Aktie: Reine Nervensache!

Der Aktienkurs von Philion hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 45,24 Prozent erzielt, was 35,86 Prozent über dem Durchschnitt (9,38 Prozent) des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" liegt die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche bei 8,26 Prozent, wobei Philion aktuell um 36,98 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Philion bei 0,44 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,61 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +38,64 Prozent und der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,51 EUR, was zu einer Bewertung von "+19,61 Prozent" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie ergab die Untersuchung, dass die Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionen eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Philion die Note "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) ergibt einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 31 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".